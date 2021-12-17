بيع جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي كان يستخدمه جيمي ويلز لدى إطلاقه «ويكيبيديا» قبل عقدين، إضافة إلى الصفحة الأولى من الموقع الشهير بتكنولوجيا «ان اف تي» للتوثيق الرقمي، بمبلغ يقرب من مليون دولار في مزاد الأربعاء، على ما أعلنت دار «كريستيز».



وقد شمل المزاد جهازا من نوع «آي ماك» باللون الأحمر كان يستخدمه جيمي ويلز «ككمبيوتر شخصي من أجل عمليات التطوير والبحث عندما أطلق الموقع في 15 يناير 2001»، إضافة إلى الصفحة الأولى من الموقع عند الإطلاق مع وثيقة أصالة رقمية بالأسلوب القائم على تكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين).



وبيع الكمبيوتر في مقابل 187 ألفاً و500 دولار، فيما بلغ سعر الصفحة الأولى من الموقع الأساسي بتكنولوجيا «ان اف تي» بأربعة أضعاف المبلغ مع 750 ألف دولار.