قال مصدر بقصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ألغت مأدبة غداء كانت مقررة مع العائلة قبيل عيد الميلاد كتدبير احترازي في ظل في ظل انتشار متحور أوميكرون في بريطانيا.



وقال المصدر إن «مأدبة الغداء العائلية قبيل عيد الميلاد لن تقام». وأضاف «القرار احترازي نظرا لأن هناك شعورا بأن إقامة المأدبة قد تفسد ترتيبات عيد الميلاد بالنسبة لكثيرين».



وتابع «هناك شعور بالأسف للإلغاء لكن هناك اعتقادا بأن هذا هو الصواب للجميع».



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الملكة (95 عاما) كانت تعتزم استضافة 50 شخصا من أقاربها، من بينهم ولي العهد الأمير تشالز وزوجته كاميلا في قلعة ويندسور الأسبوع المقبل.



كان كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا قد نصح الأربعاء بعدم الاختلاط لغير ضرورة في فترة ما قبل عيد الميلاد مع تسجيل بريطانيا أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.



وقضت الملكة إليزابيث معظم فترة الجائحة في قصر وندسور غربي لندن. وتوفي زوجها الأمير فيليب في أبريل الماضي بعد زواج دام أكثر من سبعة عقود.