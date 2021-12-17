اسامة ابو السعود



اصدر وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم / ٢٥ / لسنة 2021 موجه لمدراء إدارات المساجد بالمحافظات بشأن إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد السبت : 2021 / 12 / 18 م.

وجاء في التعميم الذي حصلت " الانباء" على نسخة منه " نهديكم أطيب التحيات ، وخالص الدعوات بتمام الصـحـة والعافية ودوام التوفيق والسـداد ، ونثمن جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى ، سـائلين الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والعطاء . السنون " كويت جديدة وقد ثبت عن عبد الله بن زید ﷺ : ( أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين ) أرواه البخاري ومسلم .

وتابع " فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى .

واضاف " وعملا بالسـنـة المطهرة يرجى إقـامـة صـلاة الاسـتسـقـاء يوم السـبـت الموافق : ( 2021 / 12 / 18 م ) السـاعة ( 10.30 ) صـباحا ، في جميع المساجد المحددة لكل محافظة قطاع المساجة حسب الجدول المرفق ، مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها ، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى .