وجــــه النائــــــب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري نص على ما يلي:



أعلن وكيل وزارة الأوقـــاف والشـؤون الإسلامية يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 عن تقديم وثيقة لتجديد الخطاب الديني حيث وافق عليها وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قـــرص مدمـــج (CD) أو شريحـــــة ذاكــــرة (Flash Memory) مـــن وثيقـــــة تجديــــــــد الخطـــاب الديني المشـــار إليها.



2- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في إعداد الوثيقة؟ وما أسباب تقديمها الآن؟



3- هل عرضت الوثيقة على هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من رأي الهيئة حول الوثيقة.



..ويطلب تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير الإدارة المدرسية



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف جاء كالتالي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 18 أكتوبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام للارتقاء بمستوى التعليم، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية للمضي قدما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما ورد في التقرير، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقرير المشار إليه في مقدمة السؤال.



2 ـ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في مقدمة السؤال.



3 ـ من أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها.



4 ـ ما الخطوات التي اتخذتها اللجنة لإعداد التقرير، وهل أجري التعاون مع جهات محلية أو خارجية لإنجاز التقرير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان أسماء هذه الجهات وأسباب التعاون معها.



.. وما هي المشاريع الصحية الإنشائية؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 20 سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح نص على ما يلي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 16 سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرئي المقدم من وزارة الصحة حول المشاريع الصحية الإنشائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المشار إليه في مقدمة السؤال.



2- بيان حول عدد الأسرة الحالية في كل مستشفى على حدة وذلك وفقا للجدول التالي:



المستشفى - عدد الأسرة في الأجنحة - عدد أسرة العناية المركزة.



3- كم سيبلغ عدد الأسرة في حال انتهاء المشاريع الصحية الإنشائية المشار إليها في مقدمة السؤال؟