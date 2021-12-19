وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جميع المعلومات حول واقعة التلاعب التي أعلن عنها من خلال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام عن ضبط شخص مدني يعمل كاتب حسابات في قسم الرواتب بقوة الإطفاء العام اختلس مبالغ مالية أضرت بالمال العام.



2- ما الإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة؟ وهل ستشكل لجنة تحقيق داخلية في الواقعة؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار اللجنة -إن وجد-.



3- ما الإجراءات اتي ستتخذها جهة الإدارة لمحاسبة المعنيين في إدارة الشؤون المالية، حيث إن المختلس كان موظفا في هذه الإدارة وفق ما ورد في تصريح الإدارة؟ وهل سينشر تقرير نهائي إزاء الواقعة؟



4- كيف ستسترد جهة الإدارة الأموال المختلسة؟



5- هل ستحاسب جهة الإدارة جميع المهملين أو المتقاعسين في أداء وظيفتهم وكانوا على علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالواقعة المذكورة؟