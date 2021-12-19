قال النائب د.عبدالله الطريجي في سؤال وجهه إلى وزير المالية خليفة حمادة إن الهيئة العامة للاستثمار أقرت في وقت سابق استراتيجيتها الاستثمارية في الوطن العربي والتي بموجبها تم إقرار توجيه 49 مليار دينار في بعض الدول العربية وكذلك إقرار توجيه 21 مليارا أخرى لدعم تلك الاستثمارات، وكان من ضمن مبررات الهيئة مواجهة أي التزامات مالية محتملة مستقبلية للحكومة من خلال السحب من الأرصدة المتوافرة في حساب الاحتياطي العام الذي يتوجب أن يراعي في جزء من توظيفاته السيولة المالية والمخاطر المحدودة والسرعة في الاستخدام، إضافة إلى توزيع أصول الاحتياطي العام على عدد من الأصول في مناطق جغرافية متنوعة تحقق التوازن في العوائد والمخاطر.



وأضاف أنه تم توزيع موارد صندوق الاحتياطي العام على عدد من المحافظ وهي الاستقرار، السيولة، المساهمات العربية، التطوير الاقتصادي، الاستثمارات الخاصة، ومن خلال ما تم طرحه في تلك الإستراتيجية كان الهدف الرئيسي هو توفير السيولة عند الحاجة للحكومة وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية عندما تعثرت في توفير السيولة اللازمة لاحتياجاتها المالية ولم تتمكن هذه الإستراتيجية من تلبية ما كانت تزعمه عند إقرارها.



وطلب الطريجي في سؤاله القيمة السوقية للمحافظ والتي كانت بحدود 400 مليون دينار، وهل هناك أي تغيير في توزيعها سواء كان نوعيا أو جغرافيا، كما استفسر عن قيمة المبالغ المستثمرة من خلال تلك الإستراتيجية ورصيدها الحالي لكل من حساب السندات وحساب الصناديق وحساب الودائع.



وقال: لقد تذرعتم سابقا بأنه لم يتوافر لديكم حساب معدل العوائد لتلك المشاريع، وعليه يرجى تزويدنا برأس المال المستثمر والزيادة على رأس المال والعائد على تلك الاستثمارات حتى تاريخه في كل من السودان «شركة الفنادق السودانية الكويتية المحدودة»، والسعودية «محفظة الشركة الأولى» مع ذكر طبيعة هذه المحفظة ومكوناتها وتكلفتها والقيمة السوقية لها، والإمارات «صندوق عقاري واكتتاب في أسهم شركة عقارية»، مع ذكر مكونات هذا الصندوق وتكلفته وقيمته السوقية وبيانات آخر ميزانية لهذا الصندوق، إضافة إلى تفصيل عن أسهم الشركة العقارية سواء تكلفتها أو قيمتها السوقية أو أصول تلك الشركة وبيانات آخر ميزانية لها، مصر «شركة قابضة تحت اسم كويتي» مع تبيان رأسمال هذه الشركة ومكونات وطبيعة أصولها وهل هناك مساهمون آخرون وتكلفة هذا الاستثمار وقيمته السوقية، وتونس «الشركة التونسية الكويتية للتنمية»، والمغرب «صندوق أجيال القابضة» وما حل بهذا الصندوق وإن كان هناك أي خسائر له وأسبابها مع تكلفته عند التأسيس وقيمته حاليا وذكر مكونات أصوله تاريخيا حسب الميزانيات مع تزويدنا بنسخة من أول وآخر ميزانيتين له ورؤساء مجالس الإدارة الذين ترأسوا ذلك الصندوق.



وسأل الطريجي عن رصيد المحافظ التالية منذ تأسيسها في نهاية كل سنة مالية، وهي محافظ الاستقرار والسيولة والمساهمات العربية والتطوير الاقتصادي.