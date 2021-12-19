أعلنت الفنانة شوق الهادي عن بدء تصوير الجزء الثاني لمسلسل «أمينة حاف» والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، مشيرة الى ان بعض نجوم المسلسل بدأوا التصوير بالفعل خلال الساعات الماضية، على أن يلحق بهم باقي الفنانين تباعا، وفقا لما قررته الشركة المنتجة بشأن مواقع التصوير والمشاهد، منوهة الى أنها ستقوم الأيام المقبلة بالحصول على السيناريو وقراءة الشخصية بشكل جيد لتقديمها في افضل صورة للجمهور.



وأضافت شوق، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بـ «سناب شات»، أن وقت الجد قد بدأ، متحدثة عن شخصيتها قائلة إن دورها في الجزء الثاني مختلف تماما عما قدمته بالجزء الأول، ولافتة الى أن الشخصية تحتاج إلى تعمق أكثر في هذا الجزء، معربة عن حماسها لبدء تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل.



يذكر أن مسلسل «أمينة حاف» من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، شوق الهادي، ليالي دهراب، صمود المؤمن، عبدالله الطليحي، فهد باسم، طيف، شهاب حاجية، في الشرقاوي، شهد سلمان، خالد العجيرب، رندا حجاج، طلال باسم، أحمد النجار، غرور صفر وإيمان العلي وآخرين.