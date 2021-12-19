نظمت هيئة أسواق المال يوم الخميس 16 الجاري، ورشة توعوية عن بعد، وذلك من خلال منصة الاجتماعات الافتراضية Webinar تناولت موضوع «النماذج الخاصة بمهام تمويل وحوكمة الشركات» والتي من المزمع إطلاقها مطلع العام القادم، وتحديدا في 2 يناير 2022.



هذا، وكانت الهيئة قد توجهت في 14 ديسمبر 2021، بدعوتها للتسجيل والمشاركة في هذه الفعالية لكافة المتعاملين في بورصة الأوراق المالية والمعنيين بقضايا تمويل وحوكمة الشركات، وهدفت من خلالها إلى التوعية بجوانب عدة تتعلق بآليات استيفاء متطلبات نماذج تأدية الخدمات ذات الصلة بمهام حوكمة وتمويل الشركات، كآلية قيام المستخدم العام (الأساسي) بإعطاء المستخدمين الآخرين الصلاحية الخاصة بكل خدمة وتسلسل خطواتها، إضافة إلى التوعية بالخدمات ذات الصلة بتمويل الشركة والنماذج الخاصة بكل منها كالنماذج الخاصة بطلب التعامل بأسهم الشركة، ونموذج توزيع أسهم المنحة للشركة المساهمة، وكذلك نموذج تقرير التعامل بأسهم الخزينة لدى الشركة، إضافة إلى النموذج المتعلق بطلب اعتماد بنود جدول أعمال حملة السندات أو الصكوك.



وتسعى الهيئة من خلال النظام الآلي آنف الذكر الذي بدأت مرحلة تطبيقه التجريبية يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين منه إلى تحقيق مستهدفات عدة كتبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة، وتقليل الدورة المستندية، والمحافظة على سرية المعلومات، وتيسير إجراءات تقديم النماذج والحصول على الخدمات ذات الصلة بتمويل وحوكمة الشركات.



وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن النظام الآلي الخاص بالنماذج الخاصة بخدمات تمويل وحوكمة الشركات للهيئة يندرج في إطار سعيها لميكنة مختلف خدماتها وإطلاقها عبر بوابتها الإلكترونية والتي بدأتها بصورة موسعة في سبتمبر من عام 2018 وبما يخدم توجهاتها المتصلة بتحولها الرقمي وما يمكنها من تعزيز كفاءة عملها في بيئة إلكترونية حديثة مرنة تسهم في الارتقاء بخدماتها، وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية على صعيد ميكنة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية عموما، وبيئة الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية بصورة خاصة.