يستيقظ «دون ساتو»، صاحب الـ94 عاما، باكرا ويقطع الحطب الذي يحتاجه خلال يومه، قبل أن يذهب في نزهة حول بيته بشبه جزيرة نيكويا غرب كوستاريكا، وهي واحدة من خمس مناطق في العالم ذات أطول متوسط عمر متوقع لسكانها.



ساتو هو واحد من بين ألف وعشرة كوستاريكيين تخطت أعمارهم الـ90 عاما، يعيشون في إحدى المناطق المصنفة «زرقاء» في العالم.

في نهاية القرن العشرين وضع عالم السكان البلجيكي ميشال بولان والطبيب الإيطالي جاني بيس على الخارطة دائرة بالقلم الأزرق حول منطقة بارباجيا في سردينيا بإيطاليا، حيث استوقفهم العدد الكبير من المعمرين الذين تخطوا سن المائة.

كما حددت الجمعية الوطنية للجغرافيا، ومقرها واشنطن، في العام 2005 متوسط عمر متوقعا غير عادي في لوما ليندا بكاليفورنيا، وإيكاريا في اليونان، وأوكيناوا في اليابان.