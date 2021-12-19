انطلقت الجمعة في دور السينما الأميركية الشمالية عروض فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم»، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات البطل الخارق، وتعلق عليه هوليوود آمالا كبيرة في إحياء إيرادات شباك التذاكر التي تأثرت سلبا بجائحة كوفيد-19.



ويتوقع الخبراء أن يجني الفيلم أكثر من 150 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه.



ورغم استعادة دور السينما الأميركية شيئا من عافيتها السنة، سيكون «الرجل العنكبوت»، إذا صحت هذه التوقعات، أكثر فيلم تحقيقا للإيرادات منذ إصدار الحلقة الأخيرة من «ستار وورز» («حرب النجوم») في ديسمبر 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، ولم تجاوز أي فيلم مذاك عتبة المئة مليون دولار فور انطلاق عروضه.



وكان فيلم «الرجل العنكبوت» الأصلي عام 2002 أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته مائة مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له بعد بدء عروضه.



وفيلم «الرجل العنكبوت: لا طريق للوطن» من إخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، زيندايا، أنجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا.