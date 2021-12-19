أعلنت السلطات المحلية بالعاصمة الفرنسية باريس، إلغاء جميع عروض الألعاب النارية التقليدية بمناسبة عشية رأس السنة خشية من انتشار السلالة المتحورة من (كوفيد - 19) المعروفة بـ «أوميكرون».



وقال مكتب رئيس بلدية باريس - في تصريحات نقلتها قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية إنه لن يكون هناك أيضا أي عروض موسيقية تقدم من خلال منسق الأغاني «دي جي»، كما أشارت السلطات المحلية إلى الاضطرار لإلغاء جميع الاحتفالات التي كان مخططا لها في شارع الشانزلزيه بالعاصمة خلال الـ 31 من شهر ديسمبر الجاري.



هذا، ويراقب مسؤولو الصحة الفرنسيون بتوتر الزيادة في إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

وأحدث متوسط للإصابات على مدار سبعة أيام لكل مائة ألف ساكن هو 515 ولكن العدد لا يعكس بعض الزيادات في أجزاء من البلاد.



وتستعد أوروبا لاتخاذ قيود أكثر صرامة للحد من تفشي المتحور الذي يثير طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بينما قررت العديد من الدول تطبيق القيود المفروضة على السفر مجددا بالإضافة إلى فرض تدابير احتواء أخرى منذ أن رصد «أوميكرون» للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.