طالب النائب خليل الصالح بالتصويت على إدراج العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ضمن الصفوف الأمامية في أول جلسة مقبلة، مشددا على أنه سبق وأن أثار هذا الموضوع مع أكثر من طرف حكومي وعلى الحكومة ألا تقف عائقا أمام حق العاملين في «الكويتيـــة» في الحصــول على مكافــأة الصفوف الأمامية.



وشكر النائب خليل الصالح كل من سعى لإقرار هذا الحق، مشددا على أنه سيواصل متابعة هذا الملف حتى إنصاف العاملين في الخطوط الجوية الكويتية، فليس من العدالة استبعاد الكويتيــين العامليـن بـ«الكويتية» وشركاتها من مكافأة الصفوف الأمامية.