ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



طالب النائب خليل الصالح بالتصويت على إدراج العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ضمن الصفوف الأمامية في أول جلسة مقبلة، مشددا على أنه سبق أن أثار هذا الموضوع مع أكثر من طرف حكومي.



من جانبه، وصف النائب يوسف الغريب التباطؤ والتأخير في صرف مكافأة الصفوف الأمامية بغير المبرر، متسائلا: أليست فترة الستة أشهر التي مضت بعد إقرار وموافقة مجلس الأمة بفتح اعتماد إضافي لصرف المكافأة كافية لصرفها لمستحقيها؟. من جهته، قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بمنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأبناء، حال ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق عليهم، وفق الضوابط التي تقررها هيئة القوى العاملة.