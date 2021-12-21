عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور وكلاء الوزارة المساعدين تم خلاله مناقشة وبحث مطالب الموجهين لعرضها على ديوان الخدمة والتنسيق معه من اجل اقرار تلك المطالب.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان د.علي اليعقوب يعمل على اقرار مطالبهم ودعمهم ومساندتهم خاصة ان التوجيه يعتبر مطبخ العملية التعليمية، مشيرة الى انه تم خلال الاجتماع العمل على تقديم مقترح بالهيكل التنظيمي للتواجيه اضافة الى وضع الوصف الوظيفي.



وأضافت المصادر انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لمناقشة الهيكل التنظيمي، مشيرة الى ان اليعقوب وعدهم بأنه لن يألو جهدا لدعمهم وتوفير ما يستحقون لكي يؤدوا عملهم على أكمل وجه لخدمة العملية التعليمية وأهل الميدان التربوي.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة التربية عن آلية تسليم امتحانات الفترة الدراسية الأولى 2021/2022 م من المطبعة السرية الرئيسية بديوان عام الوزارة.



جاء ذلك في كتاب وجهـــه وكيـــل التعليم العام اسامة السلطان الى المناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، والذي أوضح فيه أنه سوف يتم تسليم الامتحانات الخاصة بالفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021/2022م للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميهما العلمي والأدبي والتعليم الديني.



وعن آلية التسليم، أوضح الكتاب أنه سيكون قبل الامتحان بيوم خلال الفترة المسائية حسب الوقت المخصص لكل منطقة، ولكل امتحان صندوق أو صندوقان حسب إحصائية المدرسة مبينا اسم المدرسة على الصندوق، على أن تعبأ الصناديق بالمظاريف بمعرفة مندوبي المناطق حسب الكشوف وترصص وتبقى في الوزارة كأمانة حتى يوم الامتحان على ان تسلم الأمانات يوم الامتحان الساعة 4:30 صباحا لمندوبي المناطق التعليمية.



وأكد السلطان في كتابه على جميع المناطق التعليمية إرسال كشف بأسماء جميع المندوبين المخولين باستلام الامتحانات إلى المطبعة السرية الرئيسية بديوان عام الوزارة بأسرع وقت ممكن على ألا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، مشددا على ضرورة التنبيه على المندوبين بعدم إدخال الهواتف النقالة لصالات تسليم الامتحانات والالتزام بالاشتراطات الصحية (الكمامة والقفاز والتباعد الجسدي).