أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع جمعية المحللين الماليين في الكويت «CFA»، تستهدف تعزيز الروابط بين الجهتين وتحديدا على مستوى التبادل الأكاديمي والمهني، والتدريس والأبحاث.



وبحسب الجامعة، فإن الاتفاقية تشمل إتاحة المجال للمتخصصين من الجهتين إمكانية الوصول للمنصات والمواد البحثية وتبادل المواد التعليمية والتدريسية، إلى جانب تنظيم الفعاليات المشتركة من محاضرات وورش عمل تستهدف تطوير خبرات المهتمين بالمعرفة المالية ولاسيما شريحة الطلبة.



وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين يوم الخميس الماضي، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة نواف ارحمه، ورئيس جمعية المحللين الماليين د.محمد الصراف.



وفي كلمة له بعد توقيع مذكرة التفاهم، أعرب رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، نواف ارحمه، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بين الجامعة وجمعية المحللين الماليين في الكويت، والتي تأتي ضمن مساعي الجامعة في الاهتمام بتعزيز الخبرة المهنية والمعرفية لدى الطلبة.