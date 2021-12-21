برعاية وحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الأستاذ، نظمت إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي محاضرة توعوية عن أهمية معايير الآيزو قدمها د. علي محمد خريبط ـ العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الصحية والخبير في أنظمة ومواصفات الجودة للمنظمة الدولية للمعايير (الآيزو)، تناول من خلالها أهمية تطبيق معايير الجودة بالمؤسسات طبقا لأهدافها المختلفة وتوجهها الاستراتيجي نحو التميز والتعرف على كيفية الحد من المخاطر التي قد تواجهها المؤسسة.



كما تطرق خريبط لبعض المواصفات الفنية لأنظمة الجودة ومنها شهادة الجودة الإدارية 9001 ISO والتي تتلخص بأهمية زيادة القدرة التنافسية داخل المؤسسة والمساعدة على انخفاض التكاليف وتحسين رضا العملاء وتقليل المخاطر، وكذلك شهادة الآيزو 14001 ISO وهو نظام إدارة البيئة والذي يعنى بالامتثال للتشريعات البيئية وتحسين التحكم في تكاليف المواد والطاقة وكذلك الحد من الحوادث البيئية، بالإضافة إلى شهادة آيزو 45001 ISO وهو نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والتي تهدف إلى التقليل من الإصابات المرتبطة بالعمل وتحسين صورة وسمعة ومصداقية المؤسسة وكذلك العديد من الشهادات الجودة المختلفة التي تساهم في تطوير المؤسسات.



بدورها، أكدت مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي أ.د. سعاد الشبو على أهمية مثل هذه المحاضرات في نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي لدى العاملين بالهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والموظفين بأهمية تطبيق معايير الجودة بمختلف اشكالها مما يساهم في تطوير ورقي الهيئة في العديد من المجالات العلمية والإدارية والفنية مما سيضمن الارتقاء بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى مصاف أفضل المؤسسات التعليمية العالمية، مضيفة أن الإدارة تحرص دائما على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تطبيق نظم الجودة والاعتماد الأكاديمي من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بالاعتمادات الاكاديمية والمهنية وأنظمة الجودة من أجل خلق بيئة مشجعة لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة في تطبيق معايير الجودة في قطاعات وإدارات الهيئة.