ثمّن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله العازمي جهود إدارة الهيئة في تيسير العملية التعليمية للطلبة وحرصها على تذليل أي صعوبات تواجه مسيرتهم الدراسية.



وقال العازمي إن عمادة كلية التربية الاساسية قد أعلنت عن تخصيص مبنى الطالبات بفرع الكلية في منطقة تيماء للطالبات المستجدات في الفصل الدراسي الثاني، لتغطية احتياجات الطالبات من القاعات الدراسية، وأن الدراسة بفرع تيماء لها عدة مزايا، منها تسلم الطالبة جدول دراسي ثابت بـ 14 وحدة دراسية، ويحق للطالبات تقديم طلب التحويل الداخلي في تخصصات الكلية، وتوفير باصات تقل الطالبات من العارضية إلى تيماء والعودة بهن، وغيرها من المزايا الأخرى التي تسهل مسيرة الطالبات الدراسية، إلا أن هناك شريحة من الطالبات سيتحملن إجهاد بدني لا يستطعن معه استيعاب محاضراتهن، وهن سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان، وإذا وضعنا بعين الاعتبار أن المسافة ما بين منطقة أم الهيمان والعارضية 58 كيلومتر، والمسافة من العارضية إلى تيماء 30 كيلومتر فإن الطالبات من سكان هاتين المنطقتين سوف تحتجن لقطع مسافة 88 كيلومترا ذهابا فقط، أي أن إجمالي المسافة التي ستقطعها الطالبة في الذهاب والعودة للكلية 176 كيلومتر يوميا، ولا شك أن هذا الأمر يشكل عبئا ثقيل على الطالبات سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان ويؤثر سلبا على تحصيلهن الدراسي.



وناشد العازمي عمادة كلية التربية الاساسية بضرورة إعادة النظر في هذا القرار واستثناء سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان من هذا القرار واستمرار دراستهن في المقر الرئيسي للكلية بالعارضية.