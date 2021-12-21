أسهم البنوك سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة لتشكل 58% من قيمة البورصة السوقية



المحلل المالي



ربحت القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية عام 2021 حتى 15 ديسمبر الجاري نحو 5 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 27% لتسجل القيمة السوقية للقطاع نحو 23.64 مليار دينار، ما يعادل 58% من القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغة 41 مليار دينار.



وكانت القيمة السوقية للقطاع المصرفي بالبورصة قد بلغت 18.65 مليار دينار بنهاية 2020، إلا ان هناك عدة عوامل عززت من ارتفاع القيمة السوقية لأسهم البنوك المحلية، والتي تتمثل في ارتفاع النفط بنحو 45% منذ بداية العام، وحالة التفاؤل لدى المستثمرين بقرب انتهاء الأزمة الصحية، وتسارع النمو بسوق الائتمان المحلي، والنمو القوي في النتائج المالية للبنوك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، فضلا عن استقرار الاوضاع الاقتصادية وتحسن وضع الميزانية العامة للدولة.



وبحسب رصد لـ «الأنباء» لأداء أسهم البنوك الكويتية في البورصة منذ بداية العام الحالي، حتى 15 ديسمبر الجاري، يتبين أن اسهم جميع البنوك سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبنك بوبيان بنسبة 46% لتسجل 2.51 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 34% لتسجل 6.98 مليارات دينار، مرتفعا بنحو 1.79 مليار دينار، كما شكلت قيمته السوقية 17% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت، وسجل البنك الأهلي المتحد- البحرين ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 29% لتصل إلى مستوى 2.82 مليار دينار، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبنك برقان بنسبة 25% لتسجل مستوى 698 مليون دينار.



أما بنك الكويت الوطني فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 22% لتسجل 7 مليارات دينار ما يعادل وزنا في السوق نسبته 17.07% من القيمة السوقية الاجمالية للبورصة الكويتية مرتفعا بنحو 1.26 مليار دينار، أما من حيث حجم الارتفاع في القيمة السوقية فقد جاء «بيتك» في صدارة الرابحين حيث ربحت قيمته السوقية 1.79 مليار دينار تلاه «الوطني» وبنك بوبيان بارتفاع قدره 789 مليونا و1.26 مليار دينار على التوالي.



اما مقارنة بأدنى اقفال لأسهم البنوك خلال النصف الاول من عام 2020 نتيجة تداعيات ازمة كورونا على الاسواق المالية، فمن الملاحظ ان معظم اسعار اسهم البنوك تعافت وارتفعت اسعار اسهمها بنسب متفاوتة بدفع من النتائج المالية للبنوك لعام 2021 نتيجة نمو الاعمال وانخفاض حاد في مخصصات خسائر الائتمان والتحسن في البيئة التشغيلية للبنوك وتسارع نمو سوق الائتمان بسبب تحسن الظروف المعيشية وعودة الثقة الى المستهلكين والشركات.



وتصدر سهم بنك بوبيان البنوك المدرجة من حيث التعافي من ادنى مستوياته في الازمة ليرتفع بنسبة 108% ويغلق عند 789 فلسا في 15 ديسمبر 2021، اما «بيتك» فقد ارتفع سهمه بنسبة 75% ليسجل 827 فلسا تلاه «وربة» و«الأهلي» بارتفاع نسبته 66.5% و51.3% على التوالي عن ادنى اقفال في الازمة، أما كل من البنك الوطني وبنك الخليج فكان الارتفاع بحدود الـ 49% بينما «الاهلى المتحد» تعافى بنسبة 38%.



وبالتزامن مع التعافي في اسعار اسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح في اول تسعة أشهر من عام 2021 مقارنة بالنتائج المالية لعام 2020، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) الى مستويات مقبولة ومن المتوقع ان نلاحظ المزيد من التحسن في التقييمات عند الاسعار الحالية حيث الاداء المالي للبنوك خلال السنة الحالية والسنة القادمة سوف يشهد ارتفاعا متوسطا في الايرادات وصافي الارباح بينما المخصصات قد تستمر في الانخفاض عن مستواها في عام 2020.



هذا، ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 25.6 مرة على اساس ارباح فترة آخر 12 شهرا المنتهية في سبتمبر 2021 مقارنة بمعدل P/E Ratio فوق مستوى 31 مرة خلال فترة الأزمة بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 2.3 مرة.



ويتداول بنك وربة عند افضل مكرر ربحية 16.4مرة ويعتبر الأفضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت بينما بنك الخليج والبنك الوطني يتداولان عند مكرر ربحية 21.5 و21.1 مرة على التوالي وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة.

أما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال من الاعلى بين البنوك عند 58 مرة صعودا من 28 مرة قبل الأزمة.

اما بيتك فيتداول عند مكرر ربحية 32.4 مرة وبرقان عند 16.9 مرة بينما البنك الاهلي المتحد - البحرين يتداول عند مكرر ربحية 19 مرة.