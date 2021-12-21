وافقت الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 80.7% على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 149.9 مليون دينار ليصبح 300 مليون دينار.



وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وفي تحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة، وأن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها الى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وذلك في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين. وأقرت العمومية الموافقة على تعديل نص البند خامسا من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:



يصبح النص بعد التعديل حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 300 مليون دينار موزع على 3 مليارات سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 149.9 مليون دينار موزع على 1.49 مليار سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.