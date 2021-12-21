أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة ناجحة لبيع محفظة عقارية تتضمن 4 مستشفيات حديثة متميزة بأحدث التقنيات الطبية ومؤجرة الى شركة مملوكة من قبل شركة INTEGRIS وشركة Emerus وذلك في مدينة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأميركية.



تتكون المستشفيات المبيعة من مساحة 159.303 قدما مربعة ومؤجرة لكل من شركة Emerus Holdings، LLC وهي واحدة من أكبر الشركات المختصة بإدارة المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية وشركة INTEGRIS Health، Inc، التي تعد من أهم الشركات الطبية الرائدة في أوكلاهوما سيتي حيث تقوم بإدارة 8 مستشفيات في المدينة.



وتم شراء هذه المحفظة في ديسمبر 2018 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8.25% وعائد داخلي على الاستثمار بنسبة 10% خلال فترة خمس سنوات، وقامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد تفوق التوقعات الأولية متضمنة التوزيعات الشهرية خلال فترة الاستحواذ التي بلغت 2.5 سنة.

وعلق مهند أبوالحسن الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: يسعدنا أننا تمكنا من تجاوز توقعات خطة العمل الأولية وتحقيق عوائد جيدة لمستثمرينا المميزين في ظل الكارثة الاقتصادية العالمية التي سببتها جائحة كوفيد-19، إن قدرتنا على التركيز على التخارجات المربحة لعملائنا حتى في أصعب المواقف يؤكد مهنية وتفاني الفريق بأكمله، وستواصل أرزان ثروات بذل كل جهودها لإيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفر دخلا منتظما ومتوقعا بأقل مخاطر ممكنة.