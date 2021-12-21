تجاوز نشاط الاندماج والاستحواذ حول العالم أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، بدعم من وفرة رأس المال، والتقييمات المرتفعة.

وحسب بيانات «ديلوجيك» التي نقلتها «رويترز»، تجاوزت قيمة عمليات الاندماجات والاستحواذات العالمية مستوى 5 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وارتفعت القيمة 63% عند 5.63 تريليونات دولار، اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل الأزمة العالمية البالغ 4.42 تريليونات دولار في 2007.

وذلك بدعم من قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، ومدفوعا جزئيا بالطلب المكبوت في العام الماضي، عندما انخفضت وتيرة نشاط الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات بسبب التداعيات المالية العالمية لوباء «كوفيد-19».