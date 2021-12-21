كشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها خلال تصوير مسلسل «عنبر 6»، وقالت: خلال تصوير احد المشاهد كان هناك ديكور وشبك من الحديد في السقف وخلال التصوير سقط الديكور ونزل قضيب من الحديد فوق عيني وكانت لحظة من الصعب أن أنساها لأنها من أصعب ما مررت به في حياتي.



وأضافت سلاف في تصريح لبرنامج «ET بالعربي»: نزفت كمية كبيرة من الدماء وفقدت البصر لنحو الساعة، حيث كنت أرى كل ما حولي أبيض واصبت بنوع من الهيستيريا كوني لم أعد أستطيع أن أرى ولكن مع مرور بعض الوقت بدأت أستعيد بصري وهدأت قليلا. وأوضحت أن الإصابة تركت ندبة صغيرة فوق عينها فقط وأنها الآن بخير وبصحة جيدة.



ولفتت سلاف إلى أن مسلسل «عنبر 6» صعب جدا، وقالت: كل الممثلين بذلوا جهودا كبيرة جدا وأديت شخصية تتضمن حالات نفسية صعبة جدا ونحن قدمناه بحب وضمير وأتمنى أن يصل هذا الأمر للناس.