عبدالحميد الخطيب



كشفت الفنانة روان العلي عن أعمالها الجديدة القادمة، وقالت إنها انتهت من تصوير مسلسل «جوهرة»، إنتاج الفنانة القديرة سعاد عبدالله، تأليف الكاتبة علياء الكاظمي، إخراج عيسى ذياب، وتشارك في بطولته مع نخبة من النجوم، مثل: نور، كفاح الرجيب، علي الحسيني، عبدالله الطليحي، مشاري المجيبل، زينب بهمن وغيرهم، كما أشارت الى أنها دخلت منذ أيام لوكيشن تصوير مسلسل «كيد النسا» والذي تقوم ببطولته أمام النجمتين هنادي الكندري وروجينا ومعهم من الفنانين: جاسم النبهان، عبدالامام عبدالله، بيومي فؤاد، محمد الحداد، خلود محمد، وغيرهم، والعمل تأليف الكاتب فهد البلوشي، إخراج مصطفى فكري، وانتاج عادل اليحيى.



روان أكدت أن نجومية الفنانة أو الفنان لها معيار واضح وهو جودة ما يقدمه من أعمال تحمل رسالة للناس، وكذلك شخصيته ومصداقيتها أمام الكاميرا وخلفها، مشددة على أنها تخاف التوسع في صداقتها بالوسط الفني بسبب «الحجي اللي يطلع عليها»، وأوضحت: أكون في حالي و«أتغشمر» مع الكل، ولكن أتفاجأ بأن البعض يفهمون شيئا آخر، مستدركة: على بالهم اني مغرورة، واني «اسولف وايد»، وهذه ليست شخصيتي، فأنا على طبيعتي دائما، لذا أتغاضى عن هذا الكلام، ملمحة الى أنها من الممكن أن تعتزل اذا لم تجد ما يناسبها من أدوار، وان يكون اسمها موجودا في الأعمال الفنية من دون تأثير.



وشددت العلي على أن لديها رقابة ذاتية كفنانة، وقالت: لا أقبل بأي مشهد «يزعل» الجمهور مني، لكن هناك قصصا حقيقية وصايرة بين الناس يتم تناولها في الدراما، ويجب أن نؤديها بواقعية، وقد يتم حذف بعض المشاهد من قبل «الرقابة»، مشيرة خلال استضافتها في برنامج «ليالي الكويت»، الى أن ما يقال عن الوسط الفني بانه وسط سيئ هو كذبة اكتشفتها عند دخولها المجال، وأردفت: يقولون إن الوسط الفني سيئ لكنه ليس كذلك، «وسطنا ما فيه الا العافية»، واللي نشوفه فيه ربع الموجود بـ «السوشيال ميديا»، ملمحة الى أن الحروب موجودة في الوسط الفني مثل أي مجال آخر، وقالت: أنا أركز في عملي فقط، ولم أحارب أي واحدة من بنات جيلي لأنني أؤمن بأن لكل واحد رزقه وبصمته التي تميزه عن غيره.