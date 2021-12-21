القاهرة - مفرح الشمري



حصدت الكويت جائزة «أفضل ممثلة» للفنانة حلا عمران عن دورها في مسرحية «آي ميديا» للمؤلف والمخرج د.سليمان البسام الذي مثل الكويت في الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما فازت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بجائزة «أفضل سينوغرافيا» لمهند كريم عن عرض «الملهاة الأخيرة»، بالإضافة الى شهادة تقدير للممثل أحمد أبو عرادة عن دوره في المسرحية، وحصلت مملكة البحرين الشقيقة على شهادة تقدير عن عرضها المسرحي «هدوء تام» للمخرج عبدالله البكري، وحصل المخرج كوفشون أولكسندر على جائزة أفضل مخرج عن عرضه «كاليجولا» من أوكرانيا والذي فاز أيضا بجائزة «أفضل عرض»، وفاز ممثلها ستيرليك ماكسيم بجائزة «أفضل ممثل» عن دوره بالمسرحية.



جاء إعلان الجوائز في حفل ختام المهرجان الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن خلال لجنة التحكيم الرسمية المكونة من د.أبو الحسن سلام رئيسا، وعضوية كل من: د.جواد الأسدي من العراق، د.زينون كروشيلنيتسكي من أميركا، ود.نمر سلمون من سورية/ أسبانيا، المايسترو هشام جبر من مصر، د.مايا ديفيد من صربيا، ومصمم الرقص أوليفيه دوبوا من فرنسا.



وأوصت لجنة التحكيم بتوصيتين تلاهما د.أبو الحسن سلام، الأولى أن تشكل لجنتين للمساعدة ولجنتين للتحكيم، إحداهما لعروض الدراما الراقصة وأخرى لتحكيمها، ولجنة لمشاهدة عروض الدراما التجريبية وأخرى لتحكيمها، أما الثانية فأوصت اللجنة بتشجيع العروض المسرحية الراغبة بالمشاركة، والتي تعمل على التيمة التراثية مع معالجتها تجريبيا.



ووزع جوائز المهرجان رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية الفنان د.خالد جلال نيابة عن وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم التي اعتذرت عن عدم الحضور لتواجدها في دبي لحضور مؤتمر وزراء الثقافة العرب، كذلك كرمت إدارة المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في حفل ختام الدورة 28 برئاسة د.جمال ياقوت ستة من الرموز المسرحية المصرية والعربية والدولية من أصحاب التجارب المهمة والمسيرة الفنية المؤثرة وهم: الراحل د.فوزي فهمي- مصر، المخرج الكبير عصام السيد- مصر، المخرج خالد الطريفي- الأردن، المخرج حسن الجريتلي- مصر، السينوغراف جان جاي ليكا- فرنسا، الممثل والكاتب ناجي الحاي- الامارات.