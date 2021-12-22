دلال العياف



وضعت شركة «الياسري للإنتاج الفني» جميع التجهيزات اللازمة لإحياء الحفل الكبير المرتقب للفنان تامر حسني بساحة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، غدا الخميس.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة المنتج والمخرج صلاح الياسري، أنهم انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة من أجل استضافة النجم المصري الذي أعد برنامجا غنائيا يحمل الكثير من التنوع والإبهار من بين أغنياته الناجحة والمتميزة للجمهور الذي بات ينتظر موعد حفله في «إكسبو 2020 دبي» من مختلف الجنسيات العربية والعالمية.



من جهته، أوضح تامر حسني من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أنه متحمس بشدة لأداء حفله الغنائي في «إكسبو 2020 دبي»، قائلا: الوقوف أمام معجبين من جميع أنحاء العالم هو هدف لكل فنان يسعى للوصول إلى العالمية، وأتمنى أن أنشر رسالة حب وتقدير لهذا الجمهور الرائع.



وتأتي حفلة تامر حسني ضمن سلسلة حفلات عربية غنائية جماهيرية في «إكسبو 2020»، نظم تعاقدات الفنانين فيها «الياسري للإنتاج الفني»، بعد أن استقطب الفنانين عبدالله الرويشد، محمد حماقي، محمد رمضان، ديانا حداد، حاتم العراقي، أصيل أبوبكر، وليد الشامي وأسماء لمنور وآخرين، ولديهم العديد من المفاجآت المقبلة.