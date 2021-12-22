مفرح الشمري



يواصل الفنان الكوميدي نواف الشمري تلقي علاجه في المستشفى الأميركي بتايلند والتي سيمكث بها قرابة الـ30 يوما حتى ينتهي من الفحوصات الطبية التي طلبها منه الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية.



«الأنباء» تواصلت مع «بوخليفة» للاطمئنان على حالته الصحية، حيث اكد لها ان حالته مستقرة بفضل الله ثم بفضل الطاقم الطبي المشرف عليه الذين يشكرهم كل الشكر على ما يبذلونه من جهود تجاه حالته الصحية حيث انه لديه مشاكل بالقلب والقاولون.



واضاف: أشكر «الأنباء» على سؤالها عني وهذا ليس بغريب عليها ومتابعتها لجميع الفنانين، كما أشكر المكتب الصحي بسفارة الكويت بتايلند على تعامله الراقي معي ومع المرضى الكويتيين المتواجدين في المستشفى الامريكي وشكري ايضا لكل من سأل عني من الفنانين والزملاء ولا ينسونا بالدعاء.



وعبر الفنان الكوميدي نواف الشمري عن استيائه واستغرابه لإشاعة خبر وفاته بتايلند اثناء تلقيه العلاج، مؤكدا انه بخير، متمنيا على مطلقي الشائعات احترام شعور الآخرين وعدم نشر مثل هذه الاخبار الكاذبة.



يذكر أن الفنان الكوميدي نواف الشمري أجرى عملية جراحية بإحدى المستشفيات الخاصة بالكويت في شهر ابريل الماضي بعد شعوره بمتاعب القولون والمرارة وتكللت بالنجاح.



«الأنباء» تتمنى له الشفاء التام والعودة لمواصلة نشاطه الفني، سلامات «بوخليفة» وأجر وعافية.