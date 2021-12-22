الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين العملاقين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم التي ستقام في الـ8:00 مساء على ستاد أحمد بن علي المونديالي بمنطقة أم الأفاعي في الريان بالعاصمة القطرية (الدوحة).



ويدخل الأهلي لقاء اليوم وهو بطل النسخة الأخيرة من البطولة، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي 2-0، وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسمين متتاليين، ويسعى لملاحقة ريال مدريد أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب القارية في الوقت الحالي، حيث يملك الفريق الإسباني 26 لقبا قاريا، مقابل 23 للأهلي.



ويملك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب لقب للكونفيدرالية الأفريقية، و7 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، ولقب لكأس الأفروآسيوية. ويحاول استعادة لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية الذي وصل له في 2014 برصيد 19 لقبا، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.



فيما يخوض البطل المغربي الرجاء المواجهة وهو بطل بطولة الكونفيدرالية لعام 2021. ويبحث عن تتويجه الثالث بالكأس، بعد حصد اللقب عامي 2000 و2019.



وقد اختتم الرجاء المغربي تحضيراته مساء أمس بقيادة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس، الذي فرض سرية تامة على تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء اليوم. وحرص نادي الرجاء على تحفيز لاعبيه قبل ساعات من لقاء اليوم، حيث منح حارس مرمى الفريق أنس الزنيتي جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر الماضي، كمكافأة له على تألقه في مباريات الدوري المغربي، فيما حصل المدافع مروان هدهودي على جائزة أفضل هدف، وهو هدف التعادل بالديربي البيضاوي المغربي أمام المنافس المباشر الوداد.



وأكد مدرب الرجاء عزمه على تحقيق لقب السوبر الأفريقي مع فريقه، مشيرا إلى أن هذا النوع من المباريات تتحكم فيه بعض التفاصيل الصغيرة، ومنها حسن التحضير النفسي.



على الجانب الآخر، حرص رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على تقديم التهنئة إلى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر على مدى الأيام الماضية. وأكد الخطيب لرئيس الاتحاد القطري، الذي حرص على زيارة مران الفريق، أن بطولة كأس العرب خرجت بصورة مشرفة من كافة الجوانب، وعكست القدرات المميزة التي تضمن النجاح للبطولات الكبيرة، خاصة أنها أقيمت قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، لتعطي مؤشرات قوية على تنظيم غير مسبوق للمونديال.



حضر رئيس الاتحاد القطري جانبا من مران الفريق، برفقة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم م.هاني أبو ريدة، واطمأن على بعثة الأهلي والاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي.



وأكد رئيس الاتحاد القطري الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر، وما يتعلق بها من جوانب تنظيمية عديدة.

من أجواء اللقاء

٭ يتطلع الأهلي لتأكيد سطوته على المسابقة التي يسجل فيها الظهور العاشر، حيث توج بها 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020، فيما يأمل الرجاء بتحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلا في عامي 2000 و2019.



٭ استعاد الفريقان النجوم الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبي بلديهما في النسخة العاشرة من كأس العرب التي اختتمت السبت الماضي، فانضم محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف الى معسكر الأهلي من الدوحة، بالإضافة إلى مدافعه الدولي المغربي بدر بانون والظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول.في المقابل، التحق بمعسكر الرجاء في الدوحة الثلاثي الدولي أنس الزنيتي، عبد الإله الحافيظي ومحمد النهيري، بعدما انتظموا منذ الخروج من كأس العرب بتدريبات مع نادي قطر الذي يشرف على تدريبه مواطنهم لاعب الرجاء البيضاوي الدولي السابق يوسف سفري.



٭ اعترف مدرب الرجاء البلجيكي مارك فيلموتس الذي تسلم المهمة بدلا من التونسي الأسعد الشابي الشهر الماضي عقب الوصول للدوحة بصعوبة المهمة لكنه أكد: «لا نهاب الأهلي، نقدر قوة المنافس وخبراته الكبيرة وتاريخه الحافل بالبطولات، لكننا حضرنا إلى هنا من أجل العودة بالكأس إلى الدار البيضاء»، مضيفا: «سنحاول أن نتفادى الضغوطات ونحافظ على الهدوء والتركيز لتحقيق هدفنا».



٭ التقى الفريقان مرتين عربيا وكان الفوز حليف الأهلي 3-1 في نهائي بطولة الأندية العربية عام 1996 و2-0 في دور المجموعات لبطولة النخبة عام 1997.٭ تملك الأندية المصرية أفضلية في مواجهاتها لنظيرتها المغربية في الكأس السوبر، حيث انتصر الزمالك على الوداد البيضاوي 3-1 عام 2003، والأهلي على الجيش الملكي بركلات الترجيح عام 2006 وعلى نهضة بركان في النسخة الأخيرة.



٭ أكد المدرب العام للأهلي سامي قمصان: «كأس السوبر مسابقة مهمة ونملك دوافع كبيرة للظفر بها، فالرجاء فريق كبير يملك خبرات أفريقية جيدة، لكن الأهلي يبقى بطل القارة والأكثر حصولا على الألقاب».



وعن الصفقات الجديدة، قال «يشكلون إضافة كبيرة في كل الخطوط خصوصا بعد انسجامهم مع المجموعة، نحن فريق كبير يشارك في عديد البطولات وبالتالي نحتاج الى وفرة من اللاعبين المميزين».



٭ يسعى مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الى تجنب سيناريو الخسارة الذي عاشه مرتين في السوبر من قبل عندما كان مدربا لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث سقط عام 1994 أمام غريمه التقليدي الزمالك 0-1، و2015 أمام وفاق سطيف الجزائر بركلات الترجيح.



٭ يعد لاعب الأهلي الدولي المغربي بدر بانون الوحيد الذي ظفر بلقب السوبر بقميص الفريقين، حيث ساهم في تتويج الرجاء بنسخة 2019 عندما سجل هدفا في شباك الترجي، قبل أن يتوج مع الأهلي في الموسم الماضي أمام نهضة البركان المغربي.