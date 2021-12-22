خطف الاتحاد تذكرة العبور الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك السعودية، بعد ان قلب تخلفه بهدفين نظيفين امام الفتح الى فوز مثير 3-2 امس الاول على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.



تقدم الفتح بهدفي المغربي مراد باتنا (17 و22)، ورد الاتحاد بثلاثية البرازيلي رومارينيو داسيلفا (38 من ركلة جزاء و75) ومواطنه برونو هنريكي (90+2).



وينتظر الاتحاد في الدور المقبل الفائز من مباراة التعاون والطائي على ملعب الفائز منهما. وشهدت نهاية المباراة احتجاجات من لاعبي الفتح والجهازين الفني والإداري، على قرارات الحكم خالد صلوي، ليشهر عدد من البطاقات الحمراء لبعض أعضاء الفريق.



افتتح الفتح التسجيل عندما حصل على ركلة حرة مباشرة نفذها باتنا مسددا الكرة في المقص الأيمن للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (17).



وكاد الفتح أن يعزز تقدمه بهدف ثان لولا براعة غروهي الذي طار لرأسية فراس البريكان وحولها الى ركنية (21). ومن نفس الركنية أضاف الفتح هدف الثاني عندما استقبل باتنا الكرة وصوبها على الطائر على يمين غروهي (22).



وأضاع البيروفي كريستيان كويفا فرصة للفتح عندما تبادل الكرة مع زميله قبل أن يصوبها قوية بجوار القائم (28).



ونجح الاتحاد في تقليص الفارق عندما تحصل على ركلة جزاء نفذها رومارينيو داسيلفا ولعبها قوية أرضية على يسار الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال (38). وتهيأت فرصة للاتحاد لمعادلة النتيجة لكن كرة البرازيلي إيغور كورنادو اعتلت العارضة (41) وانقذ كوفال مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة كورنادو وحولها للركنية بصعوبة (42).



وفي الشوط الثاني، كثف الاتحاد من ضغطة وبعد عدة محاولات تمكن من إدراك التعادل عندما ارتقى رومارينيو لكرة عرضية لعبها برأسه على يمين ماكسيم كوفال (75)، قبل ان يحسم النتيجة في الوقت القاتل بإضافة الهدف الثالث عندما استغل البديل البرازيلي برونو هنريكي دربكة أمام المرمى ولعب الكرة مباشرة داخل المرمى (90+2) وبعد الهدف أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفتح كريستيان كويفا.



ولحق الهلال بركب الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بفوزه السهل على ضيفه الرائد بهدفين سجلهما الأرجنتيني لوسيانو فييتو (5) والبيروفي اندي كاريو (75).



وسيواجه الهلال في الدور الثاني، الفائز من مباراة النصر والاتفاق على أرض الفائز منهما. وانتزع الباطن بطاقة التأهل للدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على ضيفه الحزم بهدف قاتل سجله مهاجمه الأنغولي فابيو أبريو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وسيواجه الباطن في الدور المقبل، الفائز من مباراة الفيحاء وأبها.