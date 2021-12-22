القاهرة - سامي عبدالفتاح



مع عودة الدوري المصري، كان أول من أمس هو يوم التعادلات المثيرة في مباريات الجولة السابعة، باستثناء مباراة وحيدة، انتهت بفوز المصري على فاركو 1-0 فيما انتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل، حيث تعادل الاتحاد السكندري مع سيراميكا 4-4 بعد مباراة مثيرة، تقدم فيها زعيم الثغر أغلب فتراتها وأنهى الشوط الأول متقدما 4-2 لكن سيراميكا الذي صعد للدوري الممتاز لأول مرة بالموسم الماضي نجح في العودة والتعادل في نهاية اللقاء مع إضاعته لأكثر من فرصة خطيرة لحسم اللقاء، فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي 1-1، وبذات النتيجة تعادل الجونة مع إنبي 1-1 بينما تعادل الوافد الجديد على الدوري الشرقية للدخان مع مصر المقاصة بلا أهداف حاصدا أولى نقاطه في المسابقة.



إلى ذلك، قطع الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الشك باليقين، فأعلن بشكل مفاجئ عن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها في الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير المقبل و6 فبراير، لكنه لم يتحدث عن التداخل في المواعيد بين بطولة الأمم وكأس العالم للأندية، والمتضرر منها فريق الأهلي ممثل أفريقيا.



ومن الملعب الأولمبي بالكاميرون، أشار موتسيبي إلى أنه واثق في قدرات الحكومة الكاميرونية على التنظيم، مؤكدا أن الشعب الكاميروني يستحق أن تقام البطولة على أرضه.



كما أغلق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، الباب أمام أي احتمالات للتأجيل، مؤكدا: «لا توجد أي نية للتأجيل، لم يظهر لدينا متحور أوميكرون في الكاميرون.. وليست لدينا الرغبة في تأجيل البطولة».