يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو، في مباراة مقدمة من المرحلة 21 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



«الملكي» وبعد فترة رائعة في «الليغا» تعثر في الجولة الماضية، بتعادل سلبي محبط أمام قادش على ملعب «سانتياغو برنابيو». ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 43 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية الوصيف، الذي يملك مباراة أقل من النادي الملكي.



أما أتلتيك بلباو، فيسعى إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق فوز محوري في مسيرته خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، يجعله يتقدم قليلا في جدول الترتيب.



ويحتل بلباو المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط فقط عن مراكز المربع الذهبي، المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



وفي مباراة أخرى، مؤجلة من المرحلة التاسعة، يواجه أتلتيكو مدريد نظيره غرناطة في مباراة قوية ومثيرة.



هذا، وقلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ليفانتي بعد أن حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين الى فوز 4-3 في ختام المرحلة الـ 18 من «الليغا».



وتقدم ليفانتي بهدفيه بواسطة خوسيه كامبانا من ركلة جزاء تصدى لها الحارس لكن كامبانا تابع الكرة المرتدة داخل الشباك (21)، وسرعان ما أضاف روجيه الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق.



ولاح الأمل لفالنسيا بإمكانية قلب الأمور في صالحه عندما قلص الفارق عبر مهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا مطلع الشوط الثاني انبرى لها كارلوس سولر بنجاح مدركا التعادل (50).



وكان سولر صاحب الهدف الثالث مستغلا تمريرة من غيديش (72) قبل أن يضيف الأخير الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.



رد ليفانتي بهدف شرفي سجله المقدوني اينيس باردي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز استعاد فالنسيا الى المركز السابع برصيد 28 نقطة، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقاط في المركز الأخير.

أنشيلوتي في ورطة!

قال المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إن صانع الألعاب إيسكو سيئ الحظ، حيث سيغيب عن صفوف «الملكي» في مباراة أتلتيك بلباو اليوم.



وشارك إيسكو، الذي انضم إلى ريال مدريد في عام 2013 خلال الولاية الأولى لأنشيلوتي كمدير فني للفريق، في 7 مباريات فقط تحت إدارة المدرب الإيطالي في الموسم الحالي بإجمالي 176 دقيقة.



وذكرت تقارير صحافية أن إيسكو تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بذلك عن مباراة الفريق الأخيرة في عام 2021 اليوم أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.



وسيفتقد أنشيلوتي لخدمات لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة اليوم، حيث يواصل اللاعب الغياب عن التدريبات عقب تعرضه لفيروس كورونا.