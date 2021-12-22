قال نجم كرة القدم الألمانية السابق، لوثار ماتيوس، إن ليروي ساني بات واحدا من أهم لاعبي بايرن ميونيخ في الوقت الحالي، وذلك بعدما نجح في التغلب على الصعوبات التي واجهته في بداية مسيرته مع بطل الدوري الألماني (البوندسليغا). وعانى اللاعب الجناح، البالغ من العمر 25 عاما، من أجل اثبات ذاته بعد انتقاله إلى بايرن قادما من مان سيتي الإنجليزي في عام 2020، لكنه سجل 5 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الموسم الحالي، فيما يتصدر بايرن ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه مع حلول العطلة الشتوية. وأوضح ماتيوس في تصريحات نشرها موقع «سكاي»: «بالنظر إلى الضغط الذي كان على كاهله والبداية الصعبة له وتعرضه لصافرات استهجان من جانب جماهير فريقه، أرى أن تطوره الحالي يعد رائعا». وأشاد ماتيوس في حديثه بفريق فرايبورغ الذي أنهى النصف الأول من الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني. وأضاف ماتيوس: «ما فعلوه منذ سنوات ليس له مثيل، ليس لديهم نجوم، لكنهم فريق رائع ويحقق نتائج رائعة مع تقديم مستوى ثابت وكرة قدم جيدة للغاية، ارفع القبعة لفرايبورغ».