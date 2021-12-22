يتطلع باريس سان جرمان متصدر الترتيب الى إنهاء العام بأفضل طريقة عندما يحل ضيفا على لوريان المتعثر ضمن المرحلة 19 الأخيرة من ذهاب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك من دون هدافه كيليان مبابي الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.



ويتصدر «أثرياء العاصمة الفرنسية» الترتيب بفارق مريح نسبيا هو 12 نقطة عن مرسيليا الثاني أقرب المنافسين له حتى اللحظة، بينما يحتل لوريان المركز 19 ما قبل الأخير، برصيد 15 نقطة، لكن بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.



ويلعب اليوم أيضا ليون مع متز، وكليرمون فيران مع ستراسبورغ، وبوردو مع ليل، ومونبلييه مع أنجيه، وسانت اتيان مع نانت، وموناكو مع رين، ومرسيليا مع رينس، ونيس مع لنس، وتروا مع بريست.