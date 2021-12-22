يستعد ليفربول لاستقبال منافسه الشرس ليستر سيتي في مواجهة مثيرة ومنتظرة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية «كابيتال وان».



ونجح «الريدز» في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تغلب في ثمن النهائي على بريستون 2-0، ويسعى للوصول إلى أبعد ما هو ممكن في مسابقات الكؤوس.



على الجهة الأخرى، كان «الثعالب» قد صعد إلى ربع النهائي بعد أن اجتاز عقبة برايتون بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.



وتقام المباراة في ظل ظروف صعبة تمر بها غالبية الأندية الإنجليزية بسبب إصابة العديد من اللاعبين في كل فريق بفيروس كورونا، ما يجعل الخيارات محدودة أمام كل مدرب في فترة مزدحمة بالأعياد والمباريات.



هذا، ويحتضن ملعب «برينتفورد كوميونتي» مواجهة ديربي لندن النارية والمرتقبة بين برينتفورد وتشلسي.



فيما يخوض توتنهام هوتسبير اختبارا صعبا للغاية أمام وست هام.



ويدخل «السبيرز» المباراة ولا يفكر سوى في تحقيق الفوز للاقتراب خطوات أكبر من الفوز بلقب كأس الرابطة.



وفي المقابل، حظي «المطارق» بمسيرة رائعة في كأس الرابطة هذا العام حتى الآن، بفوزه على كل من مان سيتي ومان يونايتد، على الرغم من تراجع مستواه في الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الأخيرة.