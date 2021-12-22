قالت وزارة الزراعة الفلبينية امس الثلاثاء إن خسائر قطاع الزراعة بسبب إعصار راي وصلت حتى الآن إلى 525 مليون بيزو فلبيني، الدولار يعادل 49.9 بيزو فلبيني.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة القول إن أكثر من 30 ألف هيكتار من المناطق الزراعية ونحو 20 ألف مزارع تضرروا من الاعصار.



وأضافت الوزارة أن السلع مثل الأرز والذرة تضررت أيضا، بالاضافة إلى الماشية والمصايد.



ومن المقرر أن تقدم الحكومة مساعدة بقيمة 1.75 مليار بيزو للعاملين في مجال الزراعة، كما سيتم ضخ مزيد من الأموال من أجل إعادة التوطين.



وقد ناشدت مناطق من الفلبين دمرها الإعصار «راي» تقديم المزيد من المساعدة اليوم، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المحلية من نقص مياه الشرب والغذاء والمأوى المؤقت.



وذكرت بيانات الشرطة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام بلغت 375 شخصا.



ونزح أكثر من 480 ألف شخص بسبب إعصار راي في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث دمرت الرياح العاتية المصاحبة له آلاف المنازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية، وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.