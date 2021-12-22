كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن تلقيه الجرعة المنشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما قوبل باستهجان كبير من الجمهور الذي كان يتحدث أمامه.



وكان الرئيس الأميركي السابق نادر الحديث خلال وجوده في البيت الأبيض عن لقاحه الشخصي، حتى إنه رفض إلى حد ما تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وخلال لقاء مجموعة من أنصاره مع المذيع السابق لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية، بيل أورايلي في مدينة دالاس بولاية تكساس، قال ترامب: «أنا والرئيس تلقينا اللقاح»، وبعدها سأله المذيع: «هل أخذت الجرعة التعزيزية (المنشطة)؟».



حينئد أجاب ترامب بـ«نعم»، وهو ما قوبل بصيحات استهجان من الجمهور الحاضر في موقع المقابلة.



وعلق الرئيس السابق بسرعة على هذه الصيحات، بالقول: «لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك»، محاولا التقليل من حجم الاستهجان عبر التأكيد أن الأصوات التي صدرت في المكان لم تكن إلا من قلة ومجموعة صغيرة وأشار إليها بإصبعه.



كما تحدث ترامب إلى أنصاره بالقول إنهم يؤذون أنفسهم والآخرين برفضهم تلقي لقاح كورونا، ويخسرون التقدير.