ذهب رجل هندي إلى المحكمة للشكوى من ترويج رئيس الوزراء ناريندرا مودي لنفسه على أنه وجه حملة التطعيم ضد كوفيد في البلاد، لكن القاضي فرض عليه غرامة مالية بأكثر من 1300 دولار بحجة أنه أضاع وقته.

و كان مودي محور حملة إعلانية ضخمة تروج لإنجازات حكومته في مكافحة الوباء على الرغم من وفاة ما يقرب من 500 ألف هندي بسبب كوفيد-19.



وقد تم لصق وجهه على اللوحات الإعلانية وحتى على طائرات الركاب بجانب رسالة تمجد بلوغ الهند عتبة مليار جرعة تطعيم أعطيت للسكان.



واعترض بيتر مياليبارامبيل من ولاية كيرالا في جنوب الهند على طبع وجه مودي على شهادة اللقاح الخاصة به بجانب رسالة تحث العامة على التزام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.



وقال أمام محكمة إن حملة التطعيم في الهند تحولت إلى «حملة إعلامية» لصالح مودي.