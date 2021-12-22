دمشق ـ هدى العبود



نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها على «انستغرام» رسالة مطولة تكشف فيها تفاصيل وضعها الصحي بعد تعرضها للحادث الذي واجهته في كواليس مسلسل «عنبر 6»، وكشفت عن تفاصيله أثناء لقاء لها مع برنامج «et بالعربي»، حيث أوضحت النجمة السورية أن الحادث قد تسبب في تأثير كبير على بصرها لبعض الوقت، كما أنه ترك جرحا لاتزال تخضع للعلاج بسببه.



وقالت فواخرجي: «الحمد لله أنا بخير.. كنت قد تعرضت لحادث أثناء تصويري لأحد المشاهد في مسلسل (عنبر 6) في بيروت منذ فترة بسيطة، الحادث لم يكن سهلا أبدا ولكن لطف الله ورعايته أكبر، أثر هذا الحادث على بصري لبعض الوقت وأثر على نفسيا وترك مكانه جرحا مازلت أعالجه ولكنه لا يساوي شيئا أمام هول ما حصل، ولله الحمد دائما وأبدا».



وأضافت: «لم تعلن الشركة المنتجة آنذاك عن الأمر، وكذلك أنا إلا في محيطي الضيق جدا إلى أن سئلت عنه في لقاء أخير أجريته الأسبوع الفائت ويبدو أنهم علموا بالخبر من أحد العاملين في المسلسل، وأوضحت في اللقاء تفاصيل الحادث ورويته بنفسي وأنا بأحسن حال بفضل من الله». لكن هناك من سعى لاجتزاء جزء من تصريحاتي حول الحادث، وأضاف له بعض الصور القديمة في محاولة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وإثارة قلق الجمهور، وأكدت سلاف فواخرجي أن من فعل هذا قد تسبب في مواقف قاسية لعائلات وأصحاب القصة.