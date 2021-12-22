دمشق ـ هدى العبود



أكدت الفنانة مروة الأطرش لـ«الأنباء» أنها انضمت إلى الفريق الفني لمسلسل «البوابات السبع» للمخرج محمد عبدالعزيز.



وعن مضمون العمل قالت مروة «تدور فكرة العمل في حكايا الخيال العلمي، وهي المرة الأولى في تاريخ الدراما السورية، وسيجسد دور البطولة النجم العالمي غسان مسعود والنجمة سلاف فواخرجي، وسيستمر العمل عدة مواسم».



وردا على سؤال يتعلق بما ستؤديه، قالت «أجسد دور لينا وهي شخصية مركبة غامضة مغامرة تخفي وراءها الكثير من الألغاز، تعمل على تحقيق هدف معين لكن انعطافاً ما يحصل في حياتها يحولها عن الطريق الذي تسير به».



يذكر أن الفنانة مروة الأطرش تقف أمام عدسة المخرج محمد عبدالعزيز للمرة الثانية بعد أن لعبت شخصية كاترين معه بمسلسل ترجمان الأشواق من بطولة الفنان عباس النوري.