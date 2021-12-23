مبارك التنيب



أحال مدير عام أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين شابا كويتيا إلى إدارة بحث وتحري محافظة العاصمة للوقوف على السرقات التي سبق أن ارتكبها. وبحسب مصدر أمني، فإن انتشار دوريات أمن العاصمة المنتظم قاد لضبط اللص بجرم السرقة المشهود.

وقال المصدر إن إحدى الدوريات رصدت شابا يتوقف الى جوار مركبة في مواقف وزارة الدفاع، وبعد الاشتباه به تم توقيفه، حيث اعترف الشاب بسرقة هاتف من مركبة بعد كسر زجاجها.



من جهة اخرى، تقدم مواطن إلى مخفر شرطة القرين متهما شخصا مجهولا بسرقة حافظته، والتي كانت بداخلها بطاقته المدنية وبطاقتان بنكيتان الى جانب مبلغ مالي وتم تسجيل قضية سرقة عن طريق تحطيم حرز.



وقال مصدر امني ان المواطن ذكر في افادته انه ترك مركبته الى جوار ممشى منطقة القرين، وحينما عاد وجد الزجاج الخلفي للسيارة قد كسر وسرقة حافظته من داخل المركبة.