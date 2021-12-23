توجه رجال مركــز الشهداء ظهــر امس للتعامــل مـــع حريــق تنكــر عــلى طريــق الدائــري الخامــس.



وقال مصدر في «الاطفاء» انه وعند وصول الفرقة تبين لهم أن الحريق في تنكر يحمل مادة الاوتوبيد التي تستخدم في صب القار، وتم توجيه مركز المواد الخطرة وتنكـــر فوم من الشويـــخ الصناعــي.



هذا، وتسبب الحادث في عرقلة لبعض الوقت على الدائري الخامس، حيث انتقلت عدة دوريات لتنظيم حركة السير والحد من الازدحام الذي نتج عن الـحادث نتيجة ارتفـــاع ألسنة اللهــب والدخــان المتصاعــد، وقيــام بعض المواطنين والمقيمين بالتوقف أو الإبطاء من الحركة لتصويــر الحريــق.