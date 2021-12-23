كرّم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس قوة الاطفاء المشاركة في تأمين بطولة كأس العرب (فيفا 2021) وتمرين وطن اللذين أقيما في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.



وأشاد بجهود القوة المبذولة التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة.



وكانت قوة الإطفاء العام شاركت بقوة مزودة بعدد من زوارق الإطفاء والانقاذ البحري بالإضافة الى فريق تنسيقي.



وتأتي هذه المشاركة لتجسيد وتطبيق عملياتي لمنظومة التكامل والدعم والتنسيق المشترك بين قوة الإطفاء العام وإدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة لتأمين سلامة المحافل والبطولات الدولية.