استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس بمكتبه بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أسامة شلتوت والوفد المرافق له بمناسبة توليه مهام عمله سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية مصر العربية.



ورحب العلي بضيفه مهنئا توليه مهام منصبه، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيزها من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وأعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام في الكويت الشقيقة، مؤكدا اهمية ما تم بحثه من موضوعات تهم الجانبين.