توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالتهنئة الى «لبنانيي الانتشار» لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. وقال: «خلافا لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، انهم لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحيون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيه اللبناني بعزته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطت من بعيد كل التوقعات».



وطالب جعجع الحكومة بعدما أصبح قانون الانتخاب نافذا، تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب.