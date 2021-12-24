تظاهر نحو 3000 معارض لسياسة كورونا في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا مساء الأربعاء.



وذكرت الشرطة أنها نشرت نحو 500 فرد مـــن عناصرها في محاولة لمنع المسيـــرات في شارع لودفيج وفي الحي المحيط ببوابـــة النصر والجامعـــة.



وأعلنت متحدثة باسم الشرطة وقف حركة السيارات في شارع لودفيج بشكل مؤقت بسبب سير المتظاهرين في نهر الطريـق.



كان منظمو المظاهرة شكوا في وقت سابق من أن منع مظاهرتهم في ساحة شول بلاتس قبالة الجامعة يحرمهم حقهم في حرية التجمع.



وفي المقابل، أعلنت الشرطة أن نحو 120 شخصا تظاهروا في ساحة اديونبلاتس احتجاجا على أنصار حركة التفكير الجانبي.