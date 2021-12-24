أرجئت حفلة لتوزيع جوائز أوسكار شرفية، وهي مراسم تقام سنويا في لوس أنجيلس، بسبب مخاوف متصلة بتفشي المتحورة أوميكرون في ولاية كاليفورنيا، إلى موعد غير محدد بعد، على ما أعلن المنظمون الأربعاء.



وكان مقررا أن يتسلم الممثلان الأميركيان صمويل ل. جاكسون وداني غلوفر والنروجية ليف أولمان إضافة إلى الفنانة إلين ماي، الشهر المقبل التماثيل المذهبة التي تكافئ الفنانين عن مجمل مسيرتهم خلال حفلة «غافرنرز أووردز»، وهو حدث يستقطب جميع الأسماء الكبيرة في هوليوود.



وأعلنت أكاديمية فنون السينما وعلومها القائمة على جوائر الأوسكار في بيان «اتخذنا القرار الصعب بتعديل خطننا لتوزيع جوائز «غافرنرز أووردز» في 15 يناير».



إلى ذلك، تألقت نجمة بوليوود الممثلة الهندية عليا بهات لدى حضورها العرض الخاص من فيلم «83» في مدينة بومباي الهندية أمس الأول.