صادر محققو الشرطة في شمال اليونان 547 عملة معدنية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وألقت القبض على شخصين يشتبه في أنهما يتاجران في الآثار بطريقة غير شرعية، حسبما أعلنت الشرطة اليونانية، الأربعاء.



وأضافت الشرطة في بيان أن هيئة الآثار في مدينة سيرس بشمال اليونان أفادت بأن العملات التي تمت مصادرتها ذات «قيمة أثرية هائلة».



ولم يتضح على الفور كيف حصل رجل (61 عاما) وابنته (36 عاما) على هذه العملات.



والإتجار في الآثار بطريقة غير مشروعة مشكلة كبيرة في اليونان، وينطبق هذا خصوصا على العملات المعدنية الأثرية.



وذكرت الشرطة أنه يصعب رصد العملات المعدنية، على النقيض من التماثيل والقطع الكبيرة، مما يجعل شراءها وبيعها سهلا للغاية في السوق السوداء.