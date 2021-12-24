طالب أكثر من 4.5 ملايين شخص من بينهم كيم كارديشيان الأربعاء بالرحمة لسائق شاحنة شاب حكم عليه بالسجن 110 سنوات لقتله عن طريق الخطأ أربعة أشخاص في ولاية كولورادو عندما تعطلت مكابح مركبته.



وقال القاضي بروس جونز الذي ترأس محاكمة السائق، خلال جلسة الحكم الأسبوع الماضي «لو كانت» لديه «السلطة» لما كان سيصدر مثل هذه العقوبة القاسية.



لكن قوانين كولورادو أجبرت القاضي على جمع أحكام السجن المرتبطة بالتهم التي أدين بها روجيل أغيليرا-ميديروس، والتي بلغ عددها 27، وبعضها يصنفه القانون المحلي بأنه «جريمة عنيفة».



ويقول ميديروس إن المأساة التي وقعت في 25 أبريل 2019 قرب دنفر هي حادث. وكان يقود في ذلك اليوم نصف مقطورة محملة بالخشب قبل أن تتعطل مكابحها.



وأنهى السائق مساره بسرعة تفوق الـ130 كيلومترا في الساعة مصطدما بـ 28 سيارة، اشتعل بعضها بسبب الارتطام.



ولقي أربعة أشخاص حتفهم وجرح ستة آخرون.



واتهم الادعاء السائق بالإهمال واتخاذ خيارات كارثية خلال القيادة المجنونة.