يعد مبنى التأهيل الصحي والعلاج المائي للنساء في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أحد أحدث المشاريع للارتقاء بالخدمات الصحية التي توليها الكويت بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص أهمية كبيرة لعلاج المرضى في مختلف التخصصات.



ويعد المبنى أول مستشفى في الكويت للعلاج اليومي تحصل فيه المريضة على علاج متكامل من النطق والعلاج بالعمل والعلاج الطبيعي والعلاج المائي، ويضم واحدا من أكبر حمامات السباحة للعلاج المائي في البلاد.



والعلاج المائي هو أحد فروع الطب المهمة، حيث يتم استخدام المياه كوسيلة لإعادة التأهيل من خلال حمام سباحة مجهز بالكامل يتضمن أجهزة داعمة وأدوات مائية ورياضية ونظام التدليك المائي والسباحة العكسية والرافعات الإلكترونية لتيسير الوصول والدخول الآمن للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل.



وفي هذا السياق قال مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.صالح الشايجي لـ «كونا»، إن المبنى من شأنه إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بمجال العلاج الطبيعي، خصوصا في مجال أمراض العظام والأعصاب.



وأضاف الشايجي أن مبنى النساء يضم حمام سباحة حديثا بمقاييس أولمبية من حيث قابلية أرضية الحمام للصعود والنزول لتتماشى مع حاجة الحالة التي تخضع للعلاج إضافة الى توافر رافعة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان طول حمام السباحة يبلغ 13 مترا وعرضه ستة أمتار وعمق بحد أقصى متر و70 سنتيمترا، ويحتوي على أجهزة مساندة وقابلية لتحديد درجة حرارة الماء فضلا عن احتوائه غرفا علاجية.



وأشار الى أهمية العلاج المائي في التخفيف من الكثير من آلام الجسم وقدرته على ارخاء العضلات ومرونتها علاوة على ما يلعبه من دور كبير في ارتفاع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الدورة الدموية والحالة النفسية، مبينا ان المبنى يحتوي أيضا على صالة للأعصاب مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوات العلاجية وقسم لحالات العظام وعيادات خاصة للحوامل وكبار السن وأمراض الشيخوخة وغرف للعلاج اليومي إضافة الى غرف العلاج بالعمل والعلاج الطبيعي وعيادات النطق والبلع وجناحين بسعة سريرية تبلغ 31 سريرا.



وذكر ان اغلب الحالات التي تأتي الى المستشفى بشكل عام هي من الأمراض الحركية والاعصاب الناتجة عن الأمراض المزمنة والحوادث والاصابات الرياضية وأمراض التقدم بالعمر والشلل الدماغي عند الأطفال ويتم تشخيص الحالات من أطباء الطب الطبيعي ومن ثم تقديم العلاج الطبيعي كل حسب حالته الصحية والمرضية.



من جانبها، قالت رئيسة قسم العلاج الطبيعي نساء في مستشفى الطب الطبيعي نفيسة كمال، ان العلاج الطبيعي في الكويت يشهد تطورا ملحوظا باستخدام أحدث الطرق والوسائل العلاجية العالمية، لافتة الى انه تم البدء بالعلاج اليومي المكثف بدلا من العلاج بالخارج من تغذية وعلاج طبيعي وحتى الخدمة الاجتماعية.



وقالت كمال إن قسم العلاج المائي قادر على التعامل مع الاضطرابات العصبية والحوادث الدماغية الوعائية والإصابات المخية وإصابات العمود الفقري والحبل الشوكي وداء باركنسون والتصلب المتعدد والضمور العضلي والشلل الدماغي والقيلة السحائية النخاعية والشلل الرباعي والشلل النصفي السفلي واضطرابات العظام والروماتيزم، مشيرة الى أن العلاج المائي يعد أحد الأساليب التي تستخدم في الطب الطبيعي ويكون بأشكال مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، حيث إن لكل درجة حرارة تأثيرا على نظام الجسم، كما أن التبديل بين الماء البارد والساخن يساعد على تقليل الالتهاب وتحفيز الدورة الدموية.



وبينت ان فوائد العلاج المائي تتمثل في تقليل الحساسية للألم وتحفيز الاسترخاء العضلي وتقليل التوتر العضلي وتسهيل حركة المفاصل وتحسين نطاق المفاصل المتصلبة وزيادة قوة العضلات وتحملها وتحسين حاسة إدراك الحركة والاتزان بالجسم، ويساعد على التجانس والاستقرار بالجذع وتحسين العضلات التنفسية وتحسين الدورة الطرفية والليمفاوية بما يساعد على امتصاص التورم والأورام الدموية وتسريع مدة إعادة التأهيل ومنع المضاعفات وتحسين معنويات المريض وثقته بذاته.