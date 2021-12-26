ابتكر أستاذ جامعي ياباني نموذجا أوليا لشاشة تلفزيون يمكن لعقها باللسان، والاستمتاع بنكهة الطعام المعروض على الشاشة، في خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف الحواس.



يعتمد الجهاز، الذي يطلق عليه (تي.تي.تي.في) وهي اختصار لعبارة «تذوقوا التلفزيون»، على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معينا، تتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.



قال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي إنه في زمن كوفيد-19، يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي وتفاعلهم معه.



وأضاف «الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل».