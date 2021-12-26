احتجت جنوب أفريقيا على المزاد المزمع إقامته لمفتاح زنزانة سجن نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود للجمهورية الواقعة على رأس الرجاء الصالح. وأكد وزير الثقافة في جنوب أفريقيا، ناثي مثيثوا، في بيان نشر الجمعة: «هذا المفتاح يخص مواطني جنوب أفريقيا».



وجاء ذلك من الوزير ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن دار مزادات أميركية حصلت على المفتاح من حارس سابق لمانديلا، مبينا أن على هذه الدار أن تشرح كيف حصلت عليه.



ومكث مانديلا ـ الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعمله في تكريس المصالحة في جنوب أفريقيا بعد إلغاء الفصل العنصري ـ لمدة 18 عاما في سجن جزيرة روبن قبالة كيب تاون، إضافة إلى فترة أخرى خارج هذا السجن لم يطلق سراح مانديلا إلا في 11 فبراير 1990 بعد قضاء 27 عاما في السجن. وقال مثيثوا: سنقاتل لاستعادة المفتاح.